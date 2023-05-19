На данный момент сообщается о 13 погибших.

Разрушительное наводнение в Италии унесло жизни 13 человек. "Большая вода" разрушила дома и фермы. В пострадавших регионах регулярно происходят оползни, а реки выходят из берегов. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, проливные дожди на этой неделе опустошили восточную часть региона, известную как Романья. Там произошло до 300 оползней, 23 реки вышли из берегов, около 400 дорог повреждены или разрушены, а 42 муниципалитета затоплены.

Ущерб уже оценивается в миллиарды евро. Особенно сильно стихия ударила по сельскому хозяйству страны. Под водой остались более 5000 ферм по выращиванию кукурузы и зерна.

Видео дня

По данным The Guardian, это наводнение в Италии стало сильнейшим за последние 100 лет. Не менее 10000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Стихия нарушила работу автомобильного и железнодорожного транспорта.

Наводнение в Италии - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, в последнее время погодные катастрофы в Италии участились. Проливные дожди на севере страны последовали за неделями засухи. Из-за жары земля в регионе пересохла, из-за этого почва потеряла способность впитывать воду, что еще больше усугубило ситуацию.

Люди вынуждены спасаться от воды на крышах зданий, откуда их потом забирают спасатели на вертолетах и резиновых лодках.

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