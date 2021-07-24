Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в природных экосистемах.

24-26 июля в восточных, Волынской, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

26 июля такая ситуация ожидается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях.

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Отмечается, что такой прогноз создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

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Автор: Татьяна Герасименко