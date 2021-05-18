Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности.

Сегодня, 18 мая, в Украине ожидаются грозы и град.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, кроме северных областей, в Украине местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности - желтый.

Прогноз погоды в Украине на 18 мая: данные погоды УНИАН

Во вторник, 18 мая, всю Украину, кроме Запорожья, накроют дожди и грозы. Температура упадет на несколько градусов и составит +15°...+23°. Холоднее всего будет в Черновцах.

В Киеве - облачно с прояснениями, гроза. Температура воздуха ночью +11°, днем +21°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ливень. Ночью +10°, днем +18°.

В Одессе 18 мая - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +11°, днем +20°.

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Автор: Елена Пилипчак