Ночью киевляне наблюдали редкое погодное явление. В столице с вечера начался снегопад, который сопровождался раскатами грома.
Известный синоптик Наталка Диденко успокоила горожан и сообщила, что, действительно, такое зимой бывает, но очень редко.
"Действительно, похоже, это была гроза. Зимой крайне редко, но бывает", - сообщила она.
Синоптик пояснила, что в столицу пришел атмосферный фронт. Атмосфера заполнилась холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта. Именно это столкновение и спровоцировало грозу.
"Называется в метеорологии - снежная гроза, когда вместо дождевого ливня идет снег", - сообщила Наталка Диденко.
Погода в Киеве и области - прогноз на сегодня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Днем будет без осадков, на дорогах гололедица
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем составит 8-13° мороза, а в Киеве ночью и днем столбики термометров будут показывать около 10° мороза.
Погода в Украине 12 января
По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 8-13° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток 2-7° мороза.