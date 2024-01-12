В столице были слышны раскаты грома, что не характерно для этого времени года.

Ночью киевляне наблюдали редкое погодное явление. В столице с вечера начался снегопад, который сопровождался раскатами грома.

Известный синоптик Наталка Диденко успокоила горожан и сообщила, что, действительно, такое зимой бывает, но очень редко.

"Действительно, похоже, это была гроза. Зимой крайне редко, но бывает", - сообщила она.

Синоптик пояснила, что в столицу пришел атмосферный фронт. Атмосфера заполнилась холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта. Именно это столкновение и спровоцировало грозу.

"Называется в метеорологии - снежная гроза, когда вместо дождевого ливня идет снег", - сообщила Наталка Диденко.

Погода в Киеве и области - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Днем будет без осадков, на дорогах гололедица

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем составит 8-13° мороза, а в Киеве ночью и днем столбики термометров будут показывать около 10° мороза.

Погода в Украине 12 января

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 8-13° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток 2-7° мороза.

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