Во многих странах Европы наблюдали редкие радужные облака / коллаж УНИАН, фото MeteoNews 24, Fred Tiles

В последние дни над Европой фиксируют появление необычных и очень красивых радужных облаков. 

В частности, днем 22 декабря жители многих городов на севере Италии могли полюбоваться захватывающим оптическим эффектом. Это прекрасное явление заметили в разных местах Турина и Вербано.

Также эти редкие облака в течение последней недели наблюдались по всей Великобритании.

Радужные облака в Великобритании / фото Fred Tiles
Радужные облака образуются высоко в небе / фото Fred Tiles
Радужные облака - очень редкое явление / фото Fred Tiles

Необычные разноцветные облака заметили также в Норвегии.

Необычные радужные облака заметили в небе над Норвегией / фото Nick Fury / Facebook
Разноцветные облака образуются благодаря преломлению света через капельки воды в воздухе / фото Nick Fury / Facebook

Радужные облака - что о них известно

Радужные облака - это явление, которое происходит по механизму, аналогичному образованию радуги. Свет Солнца, приходящий на Землю, разбивается на цвета благодаря каплям воды (или кристаллам льда), присутствующим в облаках. Эти частички воды работают как призма. Таким образом появляется переливчатость в виде цветных участков на довольно высоких облаках.

Цвета зависят главным образом от размера капель воды. Самые красивые и красочные переливающиеся облака возникают, когда капли воды очень маленькие. Обычно такие облака возникают в горных районах.

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