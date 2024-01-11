Днем столбики термометров в столице не поднимутся выше -8°.

В пятницу, 12 января, в Киеве нагрянет резкое и сильное похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура в столице упадет до -10°, а днем не поднимется выше -8°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью, но без осадков.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 12 января - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -3°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -4°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем -6°.

В Тернополе 12 января ночью будет -14°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -4°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем -2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем 0°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -7°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -11°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -9° днем -7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -14°...-9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -50°.

В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -12°...-6°.

В Одессе 12 января - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -2°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -9°, днем -2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -13°, днем -2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -15°, а днем -10°, неольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -14°, днем -8°.

В Днепре температура ночью будет -14°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -11°...-1°, снег.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -9°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -12°.

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