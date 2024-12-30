Ученые говорят, что 26 из 29 самых серьезных катастроф в этом году были усилены климатическим кризисом.

В 2024 году из-за климатических изменений мир пережил 41 дополнительный день опасной жары, что привело к многочисленным природным катастрофам. Как пишет Independent, по данным ученых, 26 из 29 самых серьезных катастроф в этом году были усилены климатическим кризисом, вызванным использованием ископаемого топлива.

Согласно новому отчету, опубликованному World Weather Attribution (WWA) и Climate Central, катастрофы, включающие ураганы, наводнения, лесные пожары и засухи, знаменуют опасную "новую норму", вызванную ростом глобальной температуры.

Как говорится в отчете, в этом году мир пережил рекордную жару, а самый жаркий день в истории был зафиксирован 22 июля. Дополнительный 41 день опасной жары — определяемые как температуры в верхних 10 процентах от базового уровня 1991-2020 годов — подвергли миллионы людей условиям, которые угрожают здоровью человека.

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При этом в некоторых регионах наблюдалось до 150 и более дней экстремальной жары из-за климатического кризиса.

Этот год, как ожидается, станет самым жарким за всю историю наблюдений, превзойдя 2023 год, и может стать первым годом, когда средняя мировая температура превысит 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.

В то же время в этом году мир пережил не только волны тепла, но и ряд катастрофических бедствий. В Африке наводнения в Судане, Нигерии, Камеруне, Нигере и Чаде унесли жизни не менее 2000 человек и привели к перемещению миллионов.

При этом в докладе подчеркивается: если глобальное потепление достигнет 2 градусов по Цельсию — сценарий, который может развернуться уже в 2040-х годах — подобные экстремальные осадки могут стать ежегодным явлением.

Глобальное потепление - новости

На фоне глобального потепления ряд горнолыжных курортах в Альпах были вынуждены закрыться из-зи отсутствия снега.

Согласно исследованию Eurac Research, горнолыжный отдых в Альпах вскоре может уйти в прошлое, поскольку количество выпавшего снега сократилось на треть в период с 1920 по 2020 год. При этом на юго-западных склонах в некоторых регионах сокращение и вовсе составило почти 50%.

Также, согласно исследованию сервиса InsureandGo, 80% британских туристов боятся, что через 5 лет топ-места Европы будут слишком жаркими для отдыха.

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