С глобальным потеплением погода на планете становится не просто теплее, но и экстремальнее.

За последние недели мощные ливни вызвали наводнения и оползни, которые привели к гибели сотен людей в некоторых частях Африки, Европы, Азии и США. Таких экстремальных событий со временем будет все больше из-за изменения климата, пишет Bloomberg.

Хотя количество погибших от стихийных бедствий, как правило, ниже в богатых странах, неожиданные наводнения обнаружили большинство стран неготовыми к ним. В 2021 году по меньшей мере 220 человек погибли в Германии в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений.

В своем последнем обзоре межправительственная группа экспертов по изменению климата, работающая под эгидой ООН, обнаружила ускоренный круговорот воды на планете, вызванный глобальным потеплением. Следствием этого становятся резкие колебания погоды.

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Высокие концентрации парниковых газов в атмосфере приводят к повышению температуры на суше и на море. В свою очередь теплые океаны выделяют влагу в воздух через испарение, питая плотные облака, которые могут быстро сбрасывать большое количество дождя. В некоторых случаях количество осадков, которое обычно выпадает в течение одного-двух дней, проливается за два-три часа.

По словам Деборы Броснан, ученого по вопросам моря и климата, владелицы экологической консалтинговой фирмы в Вашингтоне, чем теплее становится атмосферный воздух, тем больше влаги он может удерживать. Прирост составляет в среднем на 7% больше воды на каждый 1 градус потепления. "Если вы учитываете, что температура [на планете в среднем] сейчас на 1,2°C выше [чем была в доиндустриальную эпоху], это означает, что сильные осадки в среднем на 8% интенсивнее", - сказала Броснан.

Проблемой является то, что большинство современных городов и деревень строились под другой тип климата и не готовы противостоять интенсивным и продолжительным осадкам.

Кроме того, различные проявления глобального потепления могут накладываться одно на другое, усиливая разрушительный эффект, говорят ученые. Например, от жары поверхностные почвы пересыхают и становятся тверже, что затрудняет процесс поглощения ими дождевой воды, а значит возрастает риск наводнения. Кроме того, тепло от нагретой земли подпитывает силу шторма над ней.

Но способность общин справляться с наводнениями все еще зависит от местных обстоятельств, таких как уровень эрозии почвы и вырубки лесов, прочность мостов, дамб и защитных сооружений от наводнений.

Глобальное потепление: последние новости

Как писал УНИАН, из-за глобального потепления Антарктический полуостров - самая северная часть Антарктиды - претерпевает резкие изменения и постепенно превращается в покрытый зеленью ландшафт. Об этом говорится в новом докладе, который опубликовала группа британских ученых.

Также мы рассказывали, что жаркое лето ускорило таяние швейцарских ледников. Только в этом году швейцарские ледники потеряли 2,5% своего объема.

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