Исследования показывают, что микропластик в облаках может способствовать изменению климата.

Микропластик окружает нас повсюду - в нашей пище, воде и даже в воздухе. Теперь ученые обнаружили, что он добрался до облаков и может влиять на их формирование и климат во всем мире.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Environmental Chemical Letters, ученые собрали воду из облаков, окружающих японские горы Фудзи и Ояма на высоте от 1300 до 3776 метров, а затем применили передовые методы визуализации, чтобы определить наличие микропластика. Об этом пишут Newsweek и SkyNews.

Найденный микропластик был сильно фрагментирован, его концентрация составляла от 6,7 до 13,9 штук на литр, а размеры - от 7,1 до 94,6 микрометров. Всего было выявлено девять различных типов пластического полимера и один тип резины. Большинство этих микропластиков содержат молекулы, способные связываться с водой. Это позволяет предположить, что они могут играть роль в формировании облаков, выступая в качестве затравки в центре облака, вокруг которого может конденсироваться водяной пар.

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С научной точки зрения это называется "ядром конденсации облаков", и его присутствие может влиять на погодные условия по всему миру.

"Микропластик в свободной тропосфере переносится и способствует глобальному загрязнению. Если проблема пластикового загрязнения воздуха не будет решена активно, изменение климата и экологические риски могут стать реальностью, нанеся необратимый и серьезный ущерб окружающей среде в будущем", - заявил Хироси Окоти из Университета Васэда, возглавлявший исследование.

Эти переносимые по воздуху пластики не только способствуют образованию облаков, но также могут играть роль в усугублении глобального потепления, поглощая, излучая или рассеивая поступающий солнечный свет. Это излучение может также ускорить распад этих частиц, высвобождая при этом дополнительные парниковые газы.

"Микропластик, переносимый по воздуху, разлагается гораздо быстрее в верхних слоях атмосферы, чем на земле из-за сильного ультрафиолетового излучения, и это разложение приводит к выбросу парниковых газов и способствует глобальному потеплению. Результаты этого исследования могут быть использованы для объяснения воздействия микропластика в воздухе в будущих прогнозах глобального потепления", - сказал Окоти.

Это открытие дополняет предыдущие исследования, демонстрирующие присутствие микропластика в дождевой воде. Например, исследование, проведенное Университетом штата Юта в 2020 году, показало, что более 1000 тонн пластиковых частиц ежегодно выпадает на охраняемые территории на юге и центрально-западе США.

Микропластик в пище и воде

Исследователи отмечают, что микропластик может "загрязнять практически все, что мы едим и пьем".

В своем заявлении об проведенном исследовании Университет Васэда отметил, что "микропластик проглатывается или вдыхается как людьми, так и животными, и обнаруживается во многих органах, таких как легкие, сердце, кровь, плацента и фекалии".

"10 миллионов тонн этих пластиковых кусочков попадают в океан, выбрасываются вместе с океанскими брызгами и попадают в атмосферу. Это означает, что микропластик, возможно, стал важным компонентом облаков, загрязняя почти все, что мы едим и пьем через "пластиковые дожди"", - говорится в сообщении.

Что такое микропластик

Микропластик - это любой пластик меньше 5 миллиметров в длину. Его можно найти в промышленных отходах и косметических товарах, а также он может образовываться при разложении более крупных пластиковых отходов.

Эти пластиковые частицы содержат химические вещества, которые могут нарушить естественное выделение гормонов в нашем организме, потенциально увеличивая риск репродуктивных расстройств и некоторых видов рака. Они также могут переносить на своей поверхности токсины, например, тяжелые металлы.

Загрязнение пластиком - другие новости

Как сообщал УНИАН, ученые нашли микропластик в снегу и талых водах на склонах Эвереста вплоть до площадки Балкон на высоте 8440 метров. Средняя его концентрация составила 30 ± 11 частиц на литр. Обнаруженные частицы состояли из полиэстера, акрила, нейлона и полипропилена, что обычно входит в состав одежды и снаряжения альпинистов.

Ранее микропластик уже находили в глубоководных пробах в окрестностях Антарктиды, в кишечнике антарктических беспозвоночных и малонаселенной части Пиренейского хребта.

А проведенное ранее исследование показало, что в среднем каждый человек в мире съедает за год 50 тысяч частичек пластика, и еще столько же вдыхает. При этом, реальный показатель может быть выше, поскольку ученые проанализировали на содержание вредных частиц лишь небольшой перечень продуктов питания и напитков. Хотя влияние на здоровье человека еще не изучено, частицы пластика могут быть источником токсичных субстанций.

По состоянию на 2019 год Всемирная организация здравоохранения не рассматривала микропластик в питьевой воде как угрозу для здоровья человека.

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