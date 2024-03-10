Осадков в Украине не будет.

В конце недели, 10 марта, в ряде областей Украины ожидается небольшое потепление. Температура до +10° повысится во Львовской, Черновицкой, Винницкой и Николаевской областях, а на Закарпатье воздух прогреется до +12°. На остальной территории будет свежее, ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут температура повысится до +8°...+10°, а в Закарпатской области ожидается до +12°. Без осадков.

На севере Украины ожидаются температурные контрасты. В Сумской области температура будет около +2° и возможен снег, а на остальной территории будет сухо, а столбики термометров покажут +5°...+8°. Небольшая облачность.

Видео дня

На востоке страны также будет преимущественно небольшая облачность. В Харьковской области возможен снег, на остальной территории сухо. Термометры в течение дня покажут +2°...+3°.

Жителей центральной части Украины ждет сухая погода с небольшой облачностью. Холоднее всего тут будет на Полтавщине, +3°, а теплее всего - в Винницкой области, где воздух прогреется до +10°. На остальной территории ожидается от +4° до +9°.

Небольшая облачность сегодня будет и на юге страны, где столбики термометров покажут 6°...+10°.

Приметы погоды 10 марта

10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: