Лето в столице начнется с температурой около +25°.

В четверг, 1 июня,в Киеве ожидается потепление. Температура поднимется на 3-4 градуса по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на 1 июня температура в столице будет около +13°...+14°, а в течение дня воздух прогреется до комфортных +25°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет западного и юго-западного направлений, его скорость составит 1,9 - 2,6 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит понижаться: 748 миллиметров ртутного столба будет утром и 745 - вечером.

Видео дня

Погода 1 июня - каким будет начало лета в Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Тернополе 1 июня ночью будет +10°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +26°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +9°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +10° днем +26°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+21°.

В Одессе 1 июня - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+23°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+20°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

Вас также могут заинтересовать новости: