Осадки покинули страну.

В воскресенье, 9 мая, дожди отступят и практически по всей Украине будет малооблачная погода. Температура днем будет колебаться в пределах +15°...+19°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В центральных регионах - облачная погода с прояснениями. Днем ожидается +15°...+16°. В Киеве - без осадков, днем температура поднимется до +15°. Ночью ожидается +5°.

На западе Украины - облачно с прояснениями. Днем температура продержится на уровне +16°...+19°, а ночью опустится до +5°.

На севере - малооблачно. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +16°, а ночью покажут +3°.

На юге воздух прогреется до +17°. В южных регионах Украины будет малооблачная погода. Холоднее всего будет в Крыму - до +13°. Ночью температура не опустится ниже +3°.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура составит +16°, а ночью упадет до +4°.

Народные приметы 9 мая

9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

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Автор: Елена Пилипчак