Отмечается, что территория Украины продолжает находиться в поле пониженного давления и под действием атмосферного фронта.

В Укргидрометцентре сделали новый прогноз погоды в Украине на воскресенье, 19 сентября.

Свежие данные опубликованы на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

"Территория Украины продолжает находиться в поле пониженного давления и под действием атмосферного фронта, поэтому завтра небо будет покрыто облаками, дожди продолжатся, температура воздуха ощутимо снизится", – говорится в сообщении.

Погода 19 сентября: что ждать в отдельных областях

Отмечается, что в западных, Винницкой и Житомирской областях временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-10°, днем 7-12°, на Закарпатье до 16°.

Читайте такжеНадвигается буря: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта)Ночью на Левобережье, днем в восточных областях умеренный, местами значительный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь; ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, днем 13-18°, в южной и восточной частях страны 19-24°.

На Киевщине ночью будет без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 14-16°.

Ранее сообщалось, что 18 сентября практически по всей Украине пройдут дожди, местами ожидаются ливни и даже грозы. Сухо будет только в Винницкой, Луганской. Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. Температура в стране продолжит постепенно снижаться.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц