В пятницу, по прогнозу синоптика, температура воздуха не будет превышать +15...+ 18°С.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 13 сентября, температура воздуха в большинстве областей будет достигать + 20...+ 27°С.

Но со вторника, 14-го числа, на Запад и Север Украины придет похолодание. Об этом синоптик сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУкраину накроют летние +28°: прогноз погоды на выходные (карта)"Со вторника на Западе и севере станет свежее. А забегая наперед, скажу, что конец недели, следующие выходные станут в Украине явно холоднее (18-19 сентября, - УНИАН.) ",- предупредила Диденко.

Она рассказала, что 13 сентября на территорию нашей страны прорвется атмосферный фронт, который принесет дожди в западные и северные области Украины.

"В Киеве понедельник будет теплым, до + 23...+ 26°С. Дождь-вероятный, но скорее во второй половине дня или уже под вечер", - добавила синоптик.

По ее словам, со среды тепло начнет "растворяться", конец недели в столице будет прохладным. Так, в пятницу температура воздуха не будет превышать +15...+ 18°С.

По прогнозу Погоды УНИАН, 13 сентября в Украине начнутся дожди. Осадков стоит ждать жителям западных, а также Житомирской и Донецкой областей. Несмотря на осадки, температура в стране все еще будет комфортной, особого снижения не ожидается. Местами столбики термометров покажут +27°.

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Автор: Ольга Робейко