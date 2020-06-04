На Индию обрушился циклон "Нисарга"

14:35, 4 июня 2020
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Скорость ветра оценивается в 100-110 км/ч.

Последствия циклона в Индии / REUTERS
Последствия циклона в Индии / REUTERS

Тропический циклон "Нисарга" вышел на сушу в индийском штате Махараштра - к югу от города Алибаг.

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Скорость ветра оценивается в 100-110 км/ч, порывы - в 120 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии. 

Сейчас циклон продолжает движение в северо-восточном направлении со скоростью 23 км/ч. В Махараштре действует предупреждение о проливных дождях, сильном ветре, высоких волнах и штормовом нагоне. Ненастная погода также ожидается в штатах Гуджарат и Гоа.

Напомним, жертвами тропического циклона "Ампан" в Индии и Бангладеш стали более 100 человек.

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Теги: #Индия#погода#циклон
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