На Индию обрушился циклон "Нисарга"
Скорость ветра оценивается в 100-110 км/ч.
Тропический циклон "Нисарга" вышел на сушу в индийском штате Махараштра - к югу от города Алибаг.
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Скорость ветра оценивается в 100-110 км/ч, порывы - в 120 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии Индии.
Сейчас циклон продолжает движение в северо-восточном направлении со скоростью 23 км/ч. В Махараштре действует предупреждение о проливных дождях, сильном ветре, высоких волнах и штормовом нагоне. Ненастная погода также ожидается в штатах Гуджарат и Гоа.
Сорванные крыши, поломанные деревья и оборванные линии электропередач: в Индии свирепствует тропический циклон
Напомним, жертвами тропического циклона "Ампан" в Индии и Бангладеш стали более 100 человек.
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