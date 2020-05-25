Число жертв циклона "Ампан" в Индии и Бангладеш превысило 100 человек
В Индии подтверждена гибель 80 человек.
Жертвами тропического циклона "Ампан" в Индии и Бангладеш стали более 100 человек.
Число жертв тропического циклона "Ампан" в Индии увеличилось до 72 человек
В индийском штате Западная Бенгалия, включая его столицу - город Калькутта, ветер порывами до 190 км/ч крушил дома и выкорчевывал деревья, произошли наводнения, пострадал от стихии и штат Одиша, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.
В Бангладеш оказались затоплены острова и прибрежные районы, разрушено очень много домов. В этих двух странах из опасных районов были эвакуированы порядка 3 миллионов жителей.
В Индии подтверждена гибель 80 человек. Большинство людей погибли из-за падения деревьев или ударов электрическим током. В Бангладеш пока известно о 22 погибших. В основном причинами их гибели стали разрушения зданий и падение деревьев.
Напомним, на западное побережье Австралии обрушился мощный шторм, по охвату территории случающийся здесь раз в десятилетие.
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