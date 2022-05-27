По словам Натальи Диденко, сегодня в Украине будет тепло.

Сегодня, 27 мая в Украине будет тепло, но кое-где из-за скандинавского циклона Hannah будут идти дожди.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Небольшие дожди пройдут утром и днем на Волыни, Ривненщине, в Карпатах, местами на Луганщине. В дневные часы в большинстве областей Украины - сухая пауза. А вечером в пятницу дожди, небольшие и умеренные, ожидаются в западных и северных областях (кроме Черновицкой области и Сумщины)", - рассказала она.

По прогнозу синоптика, сегодня днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. Вдоль северных районов северных и западных областей может быть свежее +18...+22 градуса. В южной части местами +25...+27 градусов.

"Ветер в Украине 27-го мая останется порывистым, местами до сильных порывов до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +21°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.

В Тернополе 27 мая ночью будет +12°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +27°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+28°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Виннице сегодня будет +12°...+24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°.

В Одессе 27 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +12°...+19°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +11°...+23°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +23°.

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