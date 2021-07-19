В городе начались перебои с электричеством и пассажирскими перевозками.

33 человека погибли, а шесть других получили ранения, когда в воскресенье ночью на Мумбаи обрушились сильные дожди.

Об этом сообщает The Times of India.

Как сообщается, в результате ливней произошло два оползня и обрушился один дом. Также зафиксированы три случая поражения электрическим током.

По данным издания, в восточных и западных пригородах произошло сильное наводнение.

Также начались перебои автомобильного и железнодорожного сообщения, что привело к задержкам и отменам рейсов. Сообщалось о перебоях в подаче электроэнергии в нескольких районах на срок до восьми часов.

Напомним, метеорологи предостерегают, что экстремальные погодные явления в умеренных широтах будут учащаться из-за изменений климата.

"Экстремальные дожди будут выпадать тем чаще, чем теплее будет становиться планета", - говорит Андреас Финк из Института метеорологии и исследований в Карлсруэ.

Одной из причин эксперты называют то, что вследствие глобального потепления меняется также и атмосфера. В том, что вызванные человеческой деятельностью изменения климата нагревают нашу атмосферу, эксперты не сомневаются.

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Автор: Екатерина Лиманская