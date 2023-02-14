По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в Украине не будет однообразной: ожидаются осадки, колебания температуры и сильный ветер.

В течение этой недели в Украине ожидается изменение синоптической ситуации, погода не будет однообразной. Также ожидаются незначительные колебания температуры, а на дорогах местами будет гололедица. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине ожидается небольшой снег, сегодня - в восточных областях умеренный снег, днем местами с дождем. Постепенно осадки будут прекращаться. Уже в четверг, 16 февраля, на Правобережье будет без осадков. Но перед выходными с северо-запада в Украину снова зайдут атмосферные фронты.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в нашей стране ожидается ветреная погода. В частности, сегодня в течение всего дня могут быть порывы 7-12 м/с, а 15 февраля в южной части местами порывы 15-20 м/с.

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Температура 15-16 февраля ночью составит 2-9° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, в восточных, северо-восточных областях ожидается до 0-5° мороза.

На сегодня в Киеве на весь день объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, в столице ожидается ветер, скорость порывов которого будет достигать 15-20 м/с. Из-за непогоды в Киеве объявлен I уровень опасности.

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