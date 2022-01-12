По словам синоптика Натальи Диденко, ближайшая ночь в Украине будет самой холодной, ведь в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -11°...-19°, на севере и северо-востоке местами до -18°...-24°.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Однако, по ее данным, завтра днем в Украине начнет теплеть.
"В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - отметила она.
Читайте такжеВ Карпатах ударил почти 20-градусный мороз (фото)
На остальной территории страны, температура воздуха составит в большинстве областей -4°...-9°.
"Это потепление уже днем 14 января охватит большую часть Украины", - добавила синоптик и предупредила об порывистом ветре, который ожидается завтра.
По словам синоптика, небольшой снег 13 января возможен только в Карпатах, местами на севере и в центре.
Погода в Киеве
По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве завтра будет очень холодно. Ночью ожидается -15°...-19°, днем в четверг температура воздуха повысится до -2°...-4°.
"Сильный ветер будет существенно усиливать ощущение холода", - добавила синоптик.
Ранее сообщалось, что после трескучих морозов, которые посетили Украину, придет оттепель. В конце недели температура воздуха в стране начнет снова повышаться.