В конце недели в Украине потеплеет, вместе с тем придут осадки и усилится ветер до штормовых значений.

После трескучих морозов, которые накрыли Украину, придет оттепель. В конце недели температура воздуха в стране начнет снова повышаться.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

"Уже после холодной ночи Старого Нового года в течение дня 14-го января и в дневные часы 15-16 января столбики термометров поднимутся до 3 градусов мороза - 4 градуса тепла", - рассказала она.

По словам синоптика, на выходных в Украине предполагается усиление ветра до штормовых значений. Также станет больше осадков, которые принесут атмосферные фронты.

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"На дорогах осложнится ситуация, поэтому водителям в условиях плохой видимости и налипания мокрого снега стоит быть особенно внимательными", - посоветовала синоптик.

Напомним, до конца недели погода в Украине дважды изменится. Сначала очень сильно похолодает, местами температура опустится до -15°, а затем резко потеплеет. Уже с 13 января с запада на территорию Украины будет поступать теплый атлантический воздух, что приведет к потеплению, а в пятницу начнется масштабная оттепель.

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