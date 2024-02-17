Уже завтра в Украине задождит.

На выходных особого тепла в Украине ждать не стоит, а в воскресенье, 18 февраля, еще и пройдут дожди. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, сегодня на западе Украины будет +7...+12 градусов, на востоке -2...+2, а на остальной территории столбики термометров покажут +2...+5 градусов. Завтра, 18 февраля, температурный режим останется без особых изменений, только в западных областях похолодает до +3...+7 градусов.

"18-го февраля пройдут небольшие дождь или мокрый снег, а вот во второй половине дня в воскресенье на западе и севере осадки прекратятся", - прогнозирует Наталья Диденко.

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В Киеве, по ее словам, в воскресенье ночью, утром и в первую половину дня также ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ночью в столице будет +3...+5 градусов, а в течение дня 18-го февраля похолодает до +1...+3 градусов .

Дожди в Украине - прогноз

О том, что в воскресенье в Украине ожидаются осадки, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, 17 февраля небольшой дождь ожидается только на западе страны, а 18 февраля - дождливо уже почти по всей Украине. Кое-где осадки будут с мокрым снегом.

Так, на Западе 18 февраля ожидается ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, но днем уже будет без существенных осадков. На севере ночью ожидается дождь с мокрым снегом, а днем местами пройдет небольшой дождь. В восточных областях днем ожидается небольшой мокрый снег, местами с дождем. В центральной части Украины местами пройдет небольшой дождь, порой с мокрым снегом, а на юге днем пройдут небольшие дожди.

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