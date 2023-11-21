Синоптики прогнозируют на этой неделе снег, мокрый снег, метели, сильный ветер и морозы до -14°.

На этой неделе Зимняя погода уже придет в большинство регионов Украины, ведь через нашу территорию будут проходить атмосферные фронты. Они обусловят осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, а также колебания температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода 21 ноября

По данным синоптиков, сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. На остальной территории 21 личтопада будет без существенных осадков. Температура днем составит от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве западных и юго-западных областях будет 3-8° тепла, а в Одесской области и в Крыму - до +11°.

Погода 22 ноября

22 ноября осадки ожидаются всже преимущественно в виде снега, на юге страны - дождя. В западных, центральных и Запорожской областях местами прогнозируется налипание мокрого снега и гололед. По всей Украине, кроме юга, на дорогах кое-где гололедица. Температура в северной части ночью и днем 1-6° мороза, в восточных областях 3-10° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны ночью 0-5° тепла, днем 3-10°.

Видео дня

"22 ноября в южной части, днем 23 ноября в Украине порывы ветра 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с", - предупреждают синоптики.

Погода 23 ноября

23 ноября украинцев ждет холодная погода. По прогнозам синоптиков, температура ночью снизится до 6-11° мороза, а на северо-востоке страны - вплоть до 14° мороза, днем будет 0-6° мороза. В южной части ночью 0-5° мороза, а днем 1-7° тепла. Также ночью на поденном востоке страны, а днем в северных и северо-западных областях пройдет снег и мокрый снег, метели, на дорогах местами гололедица. На остальной территории - без осадков.

Погода 24 ноября

Перед выходными, по данным синоптиков, в западных, северных и восточных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории сохранится погода без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла, на Прикарпатье - до 9° тепла. На юге страны ночью будет 2-8° тепла, а днем воздух прогреется до 6-11°.

В Украину идет циклон - что известно

По данным синоптика Натальи Диденко, 25-26 ноября в Украине станет больше осадков, в Украину придет активный циклон с дождями, мокрым снегом и усилением ветра.

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