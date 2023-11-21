Он принесет нам дожди, мокрый снег и сильный ветер.

В Украине ожидается очередной виток ухудшение погоды, который вызовет новый активный циклон. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, на изменение погоды стоит ждать уже 25-26 ноября. Тогда ожидается увеличение количества осадков и усиление ветра.

"Осадков у нас станет больше 25-26 ноября, в Украину ворвется очередной активный циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром", - спрогнозировала синоптик.

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Погода в Украине сегодня - прогноз на 21 ноября

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями.

В западных, Житомирской и Винницкой областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а на дорогах местами будет гололедица. На остальной территории, по данным синоптиков, сохранится погода без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-восточный, на левобережье северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем ожидается на уровне от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве западных и юго-западных областях воздух прогреется до 3-8° тепла, а в Одесской области и в Крыму будет теплее всего - до 11°.

На Киевщине также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем по области от 2° мороза до 3° тепла, а в самом Киеве будет 0-2° тепла.

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