В конце недели температура в ряде обалстей Украины будет достигать +12...+14 градусов.

На выходных, 19 и 20 октября, на погоду в Украине будет влиять антициклон Werner. Благодаря ему у нас ожидается преимущественно солнечная погода с прохладными ночами и северным ветром. Об этом на портале "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

"Местами будут наблюдаться туманы. В восточной и южной части Украины ожидается большее количество облаков из которых будут выпадать дожди, местами умеренные", - добавил эксперт по погоде.

Погода 19 октября

В западных областях будет сухо и малооблачно. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Температура воздуха ночью упадет до -2...+3 °С, днем будет +8...+13 °С.

Видео дня

Переменная облачность и сухая погода ожидается на севере Украины. Ночью будет -1...+4 °С, а днем +7...+12 °С.

В центральных областях ожидается облачная погода с прояснениями, а в Полтавской и Днепропетровской областях пройдут небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут +2...+7 °С, днем +6...+11 °С.

"В южной части страны местами пройдут небольшие, в Крыму умеренные дожди. Без осадков будет только в Одесской и Николаевской областях", - прогнозирует Кибальчич. Скорость ветра будет 7-12 м/с. Ночью составит +2...+7 °С, а днем не выше +7...+12 °С.

В восточных областях ожидается облачная и прохладная погода. Здесь также пройдут дожди, местами умеренные. Ветер будет до 12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, а днем только +4...+9 °С.

Погода 20 октября

В воскресенье, по прогнозу Кибальчича, в западной части сохранится солнечная и устойчивая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью -2...+3 °С, а днем воздух прогреется до +9...+14 °С.

В северных областях будет переменная облачность, сухо. Ночью холодно, -2...+3 °С, а днем +8...+13 °С.

В центральной части Украины также будет переменная облачность и сухо. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +7...+12 °С.

На юге Украины будет преобладать погода без осадков, лишь в Крыму ночью и утром местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью +2...+7 °С, днем - до +8...+13 °С.

На востоке Украины ночью в воскресенье местами пройдет небольшой дождь, а днем уже будет без осадков. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем потеплеет до +6...+11 °С.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине ожидается потепление с началом новой недели. С 21 октября, по ее данным, в большинстве областей Украины ожидается прекрасная октябрьская погода с температурой до +13...+17 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: