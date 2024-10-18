Она прогнозирует нам прекрасную октябрьскую погоду.

Ближайшие несколько дней в Украине еще удержится холодная осенняя погода. Об этом на своей странице в Facebook говорит синоптик Наталья Диденко.

"Пока дружно мерзнем, но грядущее потепление пусть вас немного согреет", - говорит эксперт по погоде.

По ее данным, погода в Украине улучшится с началом новой недели.

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"С 21-го октября, с ближайшего понедельника, в большинстве областей Украины ожидается замечательная октябрьская погода".

По данным Наталки Диденко будет сухо, солнечно, а днем температурой воздуха будет повышаться до более приятных +13...+17 градусов.

Погода зимой - эксперты предупреждают о суровой зиме в Европе

Этой зимой Европа и Северная Америка могут столкнуться с холодными условиями из-за ослабленного полярного вихря. По данным анализа от Severe Weather Europe, снежный покров от Сибири до Северной Америки уже увеличивается, что может повлиять на стабильность вихря.

Когда полярный вихрь ослабевает, холодный арктический воздух направляется на юг, что вызывает морозные условия и сильные снегопады. Сейчас площадь снежного покрова в Евразии превышает 10 миллионов квадратных километров, что является одним из крупнейших показателей за последние 20 лет. Прогнозы указывают, что в декабре-январе возможно дальнейшее ослабление стратосферного ветра, что может привести к внезапному стратосферному потеплению и еще более суровой зиме.

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