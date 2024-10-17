Осадки ожидаются в Крыму и на востоке Украины.

Накануне выходных, 18 октября, украинцев ждет преимущественно сухая, но холодная погода. Небольшие дожди ожидаются только в Крыму, Харьковской и Донецкой областях. Столбики термометров покажут +6°...+10°, на западе страны воздух прогреется до +10°...+12° и только в Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +2°, днем +12°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +11°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью 0°, днем +10°.

В Тернополе 18 октября ночью будет +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +1°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+7°.

В Одессе 18 октября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +8°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+9°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.

Приметы погоды 18 октября

Если снег не упадет - зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются - к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев осенью - к хорошей погоде. Туман, который исчезает после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.

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