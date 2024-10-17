Накануне выходных, 18 октября, украинцев ждет преимущественно сухая, но холодная погода. Небольшие дожди ожидаются только в Крыму, Харьковской и Донецкой областях. Столбики термометров покажут +6°...+10°, на западе страны воздух прогреется до +10°...+12° и только в Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +2°, днем +12°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +11°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью 0°, днем +10°.
- В Тернополе 18 октября ночью будет +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +11°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +14°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет +1°...+9°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет +1°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+9°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+7°.
- В Одессе 18 октября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +8°, небольшая облачность.
- В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +6°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+9°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.
Приметы погоды 18 октября
Если снег не упадет - зима не скоро настанет. На березах и дубах листья остаются - к суровой зиме. Щелканье и треск деревьев осенью - к хорошей погоде. Туман, который исчезает после восхода солнца, предвещает хорошую погоду.