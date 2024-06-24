Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в конце июня и в начале июля, а также, что будет с погодой в Киеве.

Синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок рассказала, какой будет последняя неделя июня в Украине. В комментарии Погода УНИАН, говоря о текущей неделе, которая является последней в июне, она отметила, что в большинстве регионов будет царить погода без осадков.

"Будет солнечно, тепло....в большинстве областей будет без осадков", - пояснила эксперт.

В то же время 25 июня местами на левобережье будут кратковременные дожди с грозами. А во время грозы возможен порывистый ветер.

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"Что касается Карпатского региона, то там в среду и в четверг, это 26-27 июня, также будут наблюдаться кратковременные дожди и грозы", - рассказала Кривобок.

Температура в эти дни ночью составит +12°...+17°, а на юге +18°...+21°. Днем +22°...+27°, а на юге и западе может быть до +30 градусов тепла.

Удержится ли 30-градусная жара в Украине - прогноз

Относительно того, стоит ли ожидать, что 30-градусная температура удержится и на следующей неделе - в начале июля, Кривобок отметила, что преимущественно будет сохраняться такая же погода.

"Однако там будут кратковременные дожди. Там больше осадков будет. То во время осадков будет ощущаться немного прохлада. Но, если смотреть в целом, то будет сохраняться такая же температура", - рассказала эксперт и добавила, что на юге будет теплее всего.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

Синоптик рассказала, что в Киеве так же будет погода преимущественно без осадков. Будет сохраняться температура воздуха до +24 градусов, а в конце недели может быть даже +29.

"Больше солнца будет, без осадков. Сегодня, возможно, это кратковременный дождь. Но в дальнейшем преимущественно без осадков", - отметила Кривобок.

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