С 16 августа в Украине станет жарче.

В среду, 14-го августа, Украина окажется в зоне влияния антициклона по имени Mashal. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, везде будет сухая и солнечная погода.

"Температура воздуха в течение дня составит +24...+29 градусов, на Закарпатье и на крайнем юге временами до +30...+31 градуса", - спрогнозировала она.

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В Киеве 14-го августа также будет сухо, солнечно и тепло. Днем столбики термометров будут крутиться вблизи +23 градусов.

"Кто мерзнет - после 16 августа еще хорошенько нагреется", - предупредила Наталка Диденко о повышении температуры.

Погода в Украине - прогноз Укргидрометцентра

До конца рабочей недели сильной жары в Украине не будет. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, в конце недели будет наблюдаться определенное повышение температуры.

"Для Киева повышение может быть до 30 градусов, а может даже и выше - 32 градуса и даже выше. Сильная жара у нас начинается с 35 градусов, и вот к сильной жаре - до +34° - вероятность есть на выходные. Если говорить о юге, то там может быть +35° и выше. Это уже сильная жара", - сообщила она.

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