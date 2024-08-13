Мощной второй волны жары этим летом уже не ожидается, но определенное повышение температуры все же прогнозируют в УкрГМЦ в конце этой недели.

Жары на этой неделе в Украине не прогнозируют - в большинстве регионов до пятницы будет сохраняться комфортная погода с температурой воздуха днем +20°...+27°, ночными температурами +10°...+16°. Об этом говорится в комментарии для УНИАН синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи.

"СМИ писали, что по прогнозам неофициальных синоптиков, жара возвращается - 40 градусов и выше, и называли даты с 5 по 15 августа. От Гидрометцентра таких заявлений, что возвращается мощная вторая волна жары не было. Действительно, определенное повышение будет наблюдаться в конце этой недели, есть такая вероятность. Но на этой неделе, по крайней мере до пятницы, у нас будет достаточно комфортная, спокойная погода. Ночи вообще свеженькие, +10°...+16°. Днем в большинстве регионов +20°...+27° до четверга будет сохраняться", - сказала Птуха.

Она отметила, что в южной части Украины и на Закарпатье ожидается немного выше температура - там ночью +13°...+18°, на побережье морей - до +21, а днем +25°...+31°.

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"То есть для этих регионов это достаточно комфортная погода также", - пояснила Птуха.

По ее словам, эту неделю над Украиной будет преобладать поле высокого давления.

"Это антициклон. Его конфигурация складывается так, что он простирается от Скандинавии до Черного моря. В течение этих следующих 5 суток обеспечит нам в большинстве областей погоду без осадков. Но в то же время, за счет того, что воздушные потоки преимущественно с северо-запада, у нас будет сохраняться в эти 5 дней такой достаточно комфортный температурный фон. По осадкам. Немножечко они могут быть с 15 августа: 15-16 - в Карпатах, на Закарпатье местами кратковременные дожди с грозами. Но остальные территории, в принципе, преимущественно без осадков. Еще 13-14 числа на северо-востоке - Сумщина, Харьковщина, Черниговщина - немножечко могут быть определенные кратковременные дожди небольшие. Это за счет того, что там не столь мощно будет влиять поле высокого давления", - рассказала синоптик.

Относительно погоды на ближайшие выходные Птуха отметила, что сейчас точный прогноз дать невозможно, потому что атмосфера очень подвижна и все может поменяться. Но имеющиеся сейчас тенденции указывают о возможном повышении температуры до отметок выше 30 градусов.

"Для Киева повышение может быть до 30 градусов, а может даже и выше - 32 градуса и даже выше. Сильная жара у нас начинается с 35 градусов, и вот до сильной жары - до +34° - вероятность есть на выходные. Если говорить о юге, то там может быть +35° и выше. Это уже сильная жара. Но все же прогноз на субботу и воскресенье точный будет через 2-3 дня", - сказала она.

Птуха объяснила, что "неофициальные" синоптики делали расчеты и прогноз о возвращении жары в Украину с большой заблаговременностью, а синоптические процессы сложились по-другому и волна тепла повела себя немножко по-другому и пошла в другие страны. Сейчас она в странах Балкан кое-где, в Бельгии, Греции.

"Мы видим, что откладывалась эта волна тепла уже много раз. Один из факторов, это то, что уже август, уже стремительно увеличивается у нас продолжительность темного периода суток, то есть ночи становятся более длительными. И сейчас видим поступление воздуха из северных, северо-западных широт. Соответственно немножечко и снизилась у нас температура, особенно в ночные часы. И это дается в знаки. Поэтому, если и будет эта следующая волна тепла, то в конце этой или в начале следующей недели. И надеемся, что она будет уже не такой длительной и такой изнурительной как была та, что в июле", - резюмировала Птуха.

В Украину возвращается жара - подробности

Как сообщал УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что на этой неделе в Украину придет сильная жара. По его словам, повышенное давление обеспечит жителям Украины преимущественно сухую и теплую погоду до конца второй декады августа.

По его расчетам, в первой половине недели ожидается период похолодания и наиболее ощутимо снижение температуры произойдет в северных и западных областях страны. Но уже с середины недели и в выходные к нам вернется жаркая погода с юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях - местами до +38 °С.

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