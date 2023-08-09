Июль стал рекордсменом в категориях "самый жаркий месяц", "самый жаркий день" и "самая высокая температура океана".

Прошедший июль побил сразу несколько глобальных климатических рекордов, но это не предел для этого года, сообщает Politico, ссылаясь на данные ученых.

В частности, ученые подтвердили, что июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. По данным исследователей, средняя глобальная температура в июле составила 16,95 градусов по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд в 16,63 градусов, установленный в 2019 году.

В прошлом месяце также был самый жаркий день в мире: 6 июля глобальная температура достигла 17,08°C, а каждый день с 3 по 31 июля побил предыдущий рекорд в 16,8°C, установленный в августе 2016 года.

Видео дня

В то же время температура океана достигла нового максимума. 31 июля глобальная средняя температура моря достигла 20,96°C, что почти на 0,01°C превышает предыдущий рекорд 2016 года.

По оценкам Службы климатических изменений Copernicus, июль, вероятно, был на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена, хотя еще не достиг критической отметки, установленной Парижским соглашением (оно предполагает удержание прироста глобальной средней температуры в пределе 1,5-2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней).

В то же время, ученые предполагают, что влияние Эль-Ниньо вместе с глобальным потеплением приведут к еще нескольким тепловым рекордам в этом году.

Жара в мире

Ученые уже признали июль самым жарким месяцем за 120 тысяч лет, а с 3 по 10 июля была зафиксирована самая жаркая неделя из когда-либо зарегистрированных.

В то же время, по прогнозам ученых, без сокращения выбросов парниковых газов длительные периоды экстремальной жары станут повторяться регулярно, каждые 2-5 лет.

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