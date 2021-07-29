Магнитуда землетрясения составила 8,2.

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,2.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным Национального центра оповещения о цунами, магнитуда землетрясения составила 8,1. Его эпицентр залегал на глубине 17 километров.

"Возможны опасные волны цунами", - говорится в предупреждении.

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Как сообщается, цунами могут накрыть часть побережья в течение следующих трех часов.

Напомним, в начале июля В Таджикистане зафиксировали сильное землетрясение, разрушены дома, среди населения были погибшие и раненые.

Эпицентр землетрясения находился в 165 км северо-восточнее от Душанбе и в 21 км восточнее от Раштского района. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.

Тогда в результате подземных толчков в четырех селах разрушено 19 домов. Погибли 5 человек, двое несовершеннолетних получили ранения.

Автор: Екатерина Лиманская