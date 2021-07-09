Данных о пострадавших не поступало.

В горном районе Северной Калифорнии недалеко от границы с Невадой произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Об этом сообщает REUTERS.

В то время как землетрясения с магнитудой от 5,5 до 6,0 способны нанести некоторый ущерб зданиям и другим сооружениям, в этот раз волна подземных толчков произошла в относительно малонаселенной местности.

Как сообщается, землетрясения такого масштаба не редкость в сейсмически активной Калифорнии. Но оно все же встревожило местных жителей.

"Когда пол прекратил шататься, послышался громкий треск, а затем товары на полках магазинов тряслись около 20 секунд", - рассказала официант Сью Вуд, назвав инцидент "пугающим".

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Автор: Екатерина Лиманская