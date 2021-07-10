Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.

В Таджикистане утром зафиксировали сильное землетрясение, разрушены дома, среди населения есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан.

Эпицентр землетрясения находился в 165 км северо-восточнее от Душанбе и в 21 км восточнее от Раштского района. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.

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По предварительным данным, в результате подземных толчков в 4-х селах разрушены 19 домов. Погибли 5 человек, двое несовершеннолетних получили ранения.

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Автор: Инна Андалицкая