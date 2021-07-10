В Таджикистане утром зафиксировали сильное землетрясение, разрушены дома, среди населения есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан.
Эпицентр землетрясения находился в 165 км северо-восточнее от Душанбе и в 21 км восточнее от Раштского района. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.
Читайте такжеВ Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5По предварительным данным, в результате подземных толчков в 4-х селах разрушено 19 домов. Погибли 5 человек, двое несовершеннолетних получили ранения.
По предварительным данным, в результате подземных толчков в 4-х селах разрушены 19 домов. Погибли 5 человек, двое несовершеннолетних получили ранения.
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