Горожанам советуют больше времени проводить на природе, а прогуливаться по городу только рано утром или вечером.

В Украине установилась сухая и жаркая погода. Осадков и снижения температуры не предвидится.

"9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины будут подниматься до +29...+33 градусов. Дальшвыше", - прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, и на следующей неделе тоже будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30...+35 градусов.

С ней согласен и синоптик Виталий Пострыгань.

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"Африканская жара возвращается", - написал он, отметив, что в Украину зашел антициклон "Cornelieke".

Синоптик также рассказал, что в условиях города жара всегда переносится хуже.

"Под прямыми лучами солнца асфальт и стены домов могут нагреваться до 65-70°. С каждого квадратного метра поверхности в жару излучается 7-8 тысяч килокалорий тепловой энергии. Это и создает эффект финской сауны. Но в парную мы заходим на несколько минут, а в такой накаленной атмосфере человек может находиться часами. Для организма это серьезный стресс", - рассказал синоптик.

Как спасаться от сильной жары: советы Укргидрометцентра

Адаптируйте распорядок дня: по возможности избегайте полуденного зноя и ограничивайте пребывание на открытом воздухе утренними и вечерними часами.

Избегайте физических нагрузок. Если вам необходимо работать физически, выпивайте каждый час по 2-4 стакана прохладной воды.

Если находитесь на открытом воздухе, то по возможности в тени.

Носите головные уборы и солнцезащитные очки.

При возгорании используйте солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором не менее 20 SPF (для детей не менее 30 SPF) или выше.

Никогда не оставляйте детей в припаркованном автомобиле - даже на очень короткое время.

Вы должны обеспечить свой организм достаточным количеством жидкости. Для этого пригодны минеральная вода, соки, супы, богатые жидкостью фрукты, такие как дыни, огурцы, помидоры, клубника, персики. Старайтесь пить от полутора до двух литров жидкости в день.

Избегайте употреблять напитки, содержащие алкоголь, кофеин или большое количество сахара.

Избегайте употреблять очень холодные напитки - они нагружают желудок. Употребляйте легкую пищу небольшими порциями в течение дня.

Охлаждайте себя:

Оставайтесь в прохладном помещении.

Проветривайте помещение ночью и утром. Затемняйте помещения днем.

Принимайте прохладный душ или ванну.

Подставляйте запястья по проточную холодную воду.

Наложите влажный компресс на лоб или шею, прохладную гелевую маску на глаза или используйте распылитель воды для лица, рук и декольте.

Уделите особое внимание пожилым людям. Так как в жару сердечно-сосудистую систему человека нагрузки значительно больше.

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Автор: Екатерина Лиманская