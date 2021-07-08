В скором времени дожди вернутся в Украину / фото ua.depositphotos.com
В Украину пришла сухая и жаркая погода, однако в скором времени осадки вновь вернутся.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Уже с понедельника, 12 июля, во многих областях в центре, на востоке и юге Украины ожидаются грозы. Однако температуру они не снизят, будет по-прежнему +30 и выше.
Погода в Украине 12 июля / фото УНИАН
Затем небольшие дожди ожидаются 13 и 14 июля. После этого опять начнется период сухой и жаркой погоды.
Погода в Украине 13 июля / фото УНИАН
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