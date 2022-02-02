По словам синоптика Натальи Диденко, по ночам 4 и 5 февраля ожидаются морозы до -13 градусов.

В четверг, 3 февраля, в Украине ожидается много осадков, на дорогах будет или "каша", или гололедица, также в некоторых областях ожидается порывистый ветер.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра на западе и севере будет выпадать снег. На Николаевщине, в Днепре с районами, в Запорожье, в Крыму, Луганщине и Донетчине - мокрый снег и дождь. В центральных областях, в Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской - без существенных осадков.

"На дорогах либо" каша", либо гололедица. Северо-западный ветер ожидается некомфортным, порывистым - в западных и северных областях Украины", - предупредила синоптик.

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По ее данным, температура воздуха в течение дня четверга будет колебаться в пределах от -3° до +2°. А на юге и в восточных областях будет до +2°...+6°.

"В ближайшей перспективе самыми холодными ожидаются ночи 4 и 5 февраля, -5°...-13°. Однако дальше снова градусы подтянутся ближе к нулю", - рассказала синоптик.

Напомним, сурок Тимка предсказал украинцам нестабильную весну.

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