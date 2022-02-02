В результате наводнения на Гаити три человека погибли и один пропал без вести.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, наводнение в стране началось после двух дней проливных дождей.
В результате стихии тысячи домов были затоплены, а около 2500 семей эвакуированы. Больше всего пострадал север страны: вода заполнила исторический центр города Кап-Аитьен, а сильный ветер повалил деревья.
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Отмечается, что Гаити подвержена стихийным бедствиям. В районах, подверженных наводнениям, часто проживают бедные и густонаселенные общины.
Как сообщал Погода УНИАН, в Эквадоре после сильнейших за 20 лет дождей сошел масштабный оползень. В результате инцидента погибли 24 человек, еще 12 - пропали без вести.