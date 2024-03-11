В столице будет пасмурно, возможен дождь.

Во вторник, 12 марта, погода в Киеве немного ухудшится. В столице станет больше облачность, возможен дождь. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается небольшой мороз до -1°...-2°. Днем воздух максимально прогреется до +5°. Будет пасмурно, сплошная облачность. В течение дня вероятен небольшой дождь.

Прохлады добавит юго-восточный ветер, скорость которого ожидается 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного пониженное, 752 миллиметра ртутного столба.

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Погода 12 марта - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +5°, днем +8°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Тернополе 12 марта ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +6°, дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью 0° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+6°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -4°...+5°.

В Одессе 12 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +6°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +8°, дождь.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -6°, а днем +4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +3°...+12°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +6°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем +5°.

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