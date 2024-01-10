Наталья Диденко советует надеть что-то ветрозащитное, потому что завтра усилится ветер.

В четверг, 11 января, в Украине станет еще теплее. Воздух местами прогреется до "плюсов", но потепление будет сопровождаться небольшим снегом и сильными порывами ветра. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Поскольку мы будем находиться в так называемом теплом секторе, потому что холодный фронт еще не дойдет до нас, то и температура воздуха будет достаточно высокой", - объясняет синоптик.

По ее данным, днем 11 января ожидается от 3 мороза до 3 тепла, но ближайшей ночью ощутимо подморозит западные области, -5...-10 градусов.

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"Хотя и особого холода в большинстве областей завтра не предвидится, однако сильный северо-западный ветер с порывами будет снижать - по ощущениям - температуру воздуха. Наденьте что-нибудь ветрозащитное...",- посоветовала она и добавила, что на дорогах останется гололедица, поэтому тоже надо быть осторожными.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

"В Киеве 11-го января будет подсыпать небольшим снегом, северо-западный ветер может быть даже временами штормовым, то есть сильнее 15 метров в секунду", - сообщила Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, в столице не будет слишком холодно: ночью предполагается -1...-4, а днем столбики термометров покажут 0...-2 градуса.

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