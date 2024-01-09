В среду, 10 января, погода в Киеве заметно изменится. В столице ожидается потепление и небольшие осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в Киеве будет -6°...-5°, а днем температура повысится до -1°. В течение дня будет пасмурно, ожидается небольшой снег.
Ощущение холода добавит северо-западный ветер, который усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление снизится до 752-754 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 10 января - прогноз по городам
Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью -12°, днем -4°.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -4°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -11°, днем -5°.
В Тернополе 10 января ночью будет -12°, днем -5°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -12°, днем -5°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -3°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем 0°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью -14°, днем -3°.
В Виннице завтра будет -11°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью -6° днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -7°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°.
В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -9°...-2°.
В Одессе 10 января - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -3°.
В Херсоне в среду ночью будет -11°, днем -2°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -3°.
В Запорожье температура ночью -13°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -12°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, -8°...-3°.
В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -14°, днем -1°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -1°.