Дожди и тепло до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на майские праздники

14:33, 30 апреля 2020
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По всей стране ожидается теплая погода.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На майские праздники по всей Украине ожидается теплая погода, однако во многих регионах пройдут дожди с грозами.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 1 мая на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди с грозами. Температура днем от +17 до +25 градусов.

В субботу, 2 мая, в центральных и северных областях ожидаются осадки. Температура от +18 до +24 градуса. 

В воскресенье дожди накроют практически всю страну, без осадков будет только на востоке. Днем в Украине ожидается от +16 до +26 градусов.

Напомним, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

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Теги: #погода#дождь
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