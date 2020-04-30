Дожди и тепло до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на майские праздники
По всей стране ожидается теплая погода.
На майские праздники по всей Украине ожидается теплая погода, однако во многих регионах пройдут дожди с грозами.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +24° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 1 мая на западе, севере и в центре Украины пройдут дожди с грозами. Температура днем от +17 до +25 градусов.
В субботу, 2 мая, в центральных и северных областях ожидаются осадки. Температура от +18 до +24 градуса.
В воскресенье дожди накроют практически всю страну, без осадков будет только на востоке. Днем в Украине ожидается от +16 до +26 градусов.
Напомним, в четверг, 30 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+22°... +7°
- Донецк+22°... +4°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+22°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+21°... +8°
- Кировоград+23°... +9°
- Луганск+24°... +5°
- Луцк+16°... +5°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+17°... +9°
- Полтава+22°... +9°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+22°... +9°
- Сумы+22°... +10°
- Тернополь+18°... +5°
- Харьков+22°... +10°
- Херсон+22°... +7°
- Хмельницкий+21°... +7°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+22°... +7°
- Черновцы+20°... +10°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+20 °
Влажность:92 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:96 %
Восход:06:11
Закат20:02
Видимость:16 км
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