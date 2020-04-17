Погода на выходные: в Украине будет прохладно, но без дождей (карта)

По всей стране будет без осадков.

В Украине на выходных без осадков / Фото УНИАН

На выходных в Украине ожидается прохладная и сухая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, 0°...+10°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +13°. В воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+14°.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°...+12°. В воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +5°...+15°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье +4°...+12°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 18 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°...+14°.

В Симферополе завтра без осадков, +5°...+18°. В воскресенье +8°...+19°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +4°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью -2°, днем +14°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -2°, днем +13°. В воскресенье +4°...+14°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -6°, днем +10°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +15°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +1°, днем до +15°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье температура до +15°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +16°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -1°…+14°.

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