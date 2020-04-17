Погода на выходные: в Украине будет прохладно, но без дождей (карта)
По всей стране будет без осадков.
На выходных в Украине ожидается прохладная и сухая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, 0°...+10°.
Свежего воздуха дождемся нескоро: когда в Киев придут дожди
Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +13°. В воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+14°.
В Луцке в субботу ночью 0°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +13°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°...+12°. В воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье +5°...+15°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье +4°...+12°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°...+14°.
В Симферополе завтра без осадков, +5°...+18°. В воскресенье +8°...+19°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +4°, днем +18°. В воскресенье без осадков, температура до +16°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью -2°, днем +14°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -2°, днем +13°. В воскресенье +4°...+14°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -6°, днем +10°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +15°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +1°, днем до +15°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье температура до +15°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +16°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -1°…+14°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +1°
- Днепр+14°... +3°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+14°... +1°
- Запорожье+17°... +3°
- Ивано-Франковск+21°... +2°
- Киев+14°... +1°
- Кировоград+15°... +2°
- Луганск+17°... +2°
- Луцк+15°... -1°
- Львов+17°... 0°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+22°... +9°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+14°... -2°
- Симферополь+15°... +6°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+17°... 0°
- Харьков+12°... +2°
- Херсон+19°... +7°
- Хмельницкий+14°... +1°
- Черкассы+15°... +2°
- Чернигов+13°... 0°
- Черновцы+19°... +5°