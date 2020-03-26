Погода на завтра: в Украине практически без осадков, температура до +16° (видеопрогноз)

По всей стране завтра будет тепло.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 марта, в Украине практически без осадков, температура до +16°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +3°, днем до +15°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -2°, днем до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

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