Погода на завтра: в Украине практически без осадков, температура до +16° (видеопрогноз)
По всей стране завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 марта, в Украине практически без осадков, температура до +16°.
Тепло и солнечно: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +3°, днем до +15°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -2°, днем до +14°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 27 марта - если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 марта
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Погода в Украине
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+13°... +2°
- Житомир+11°... -3°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+11°... -1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+15°... +2°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+12°... +1°
- Ровно+10°... -2°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+13°... -1°
- Херсон+14°... +3°
- Хмельницкий+12°... -2°
- Черкассы+11°... +1°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+11°... -2°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+8 °
Влажность:67 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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