В Карпатах из-за метелей и оттепели сохраняется снеголавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В четверг, 12 марта, в связи с метелями и оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 марта в связи с метелями и оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 12 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.