Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 12 марта

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 12 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также "Готовым теплые носки": синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12 марта утром в восточных, днем в западных и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди.