Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 12 марта

09:44, 12 марта 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 12 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12 марта утром в восточных, днем в западных и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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