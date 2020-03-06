Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +20° (карта)

08:00, 6 марта 2020
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 марта в Украине будет тепло и без осадков. 

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +20°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +12°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +5°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.

Прогноз на 6 марта / УНИАН
Прогноз на 6 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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