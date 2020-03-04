Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

08:00, 4 марта 2020
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На юге сегодня потеплеет до +23°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 4 марта в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди. 

Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +23°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +17°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°.

Прогноз на 4 марта / УНИАН
Прогноз на 4 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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