Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
На юге сегодня потеплеет до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 марта в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.
Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +23°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +1°, днем до +17°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.
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- Винница+17°... +6°
- Днепр+18°... +6°
- Донецк+19°... +3°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+9°... 0°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+17°... +1°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+16°... +4°
- Одесса+13°... +5°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+12°... +7°
- Тернополь+15°... +1°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+19°... +4°
- Хмельницкий+16°... +2°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+13°... +7°
- Черновцы+14°... +2°