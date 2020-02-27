В Киеве завтра будет пасмурно, днем температура до +6°

17:00, 27 февраля 2020
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Вечером в столице до +1°.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 февраля, в Киеве без осадков, температура днем до +6°.

Завтра во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 17:35.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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