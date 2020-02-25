Первый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер ожидается почти по всей стране.

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Во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, в Украине из-за осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП был обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.